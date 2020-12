Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in condiții de carosabil umed marți in jurul orei 14, pe varianta ocolitoare a municipiului Gherla, in zona localitații Bunești. Prin apel la 112 s-a cerut ajutor și au intervenit echipajele medicale, echipaje de descarcerare ale pompierilor de la Detașamentul din Dej și…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 9, pe DN1C, in afara localitații Nima. ”Din primele informații, o autoutilitara a intrat in coliziune cu un autoturism care o preceda, pe sensul de mers inspre Gherla. Autoturismul condus de un barbat de 32 de ani, din muncipiul…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc luni dimineața in afara localitații Nima.Conform IPJ Cluj, o autoutilitara a intrat in coliziune cu un autoturism care o preceda, pe sensul de mers inspre Gherla. Autoturismul condus de un barbat de 32 de ani, din muncipiul Dej a fost proiectat…

- Doua mașini au fost implicate intr-un accident rutier petrecut pe strada Crangului din municipiul Dej. Articolul VIDEO/FOTO – Accident pe strada Crangului din Dej. Doua mașini implicate, una a ajuns intr-un stalp apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un accident rutier in care au fost implicate doua mașini s-a petrecut azi pe raza municipiului Cluj-Napoca. O femeie a fost transportata la spital. Articolul FOTO – Doua mașini implicate intr-un accident. Una dintre acestea s-a izbit de un stalp apare prima data in Someșeanul.ro .

- Accident rutier pe DN 1C Cluj Napoca ndash; Gherla, in zona localitatii Jucu, judetul Cluj.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui accident de circulatie, traficul rutier este oprit pe DN 1C Cluj Napoca ndash; Gherla, in zona localitatii Jucu, judetul…