- Un motociclist a fost ranit grav pe Centura Capitalei, im Chitila, in urma unui accident in care au fost implicate doua mașini, unul dintre autoturisme neacordand prioritate, anunța Inspectoratul de Poliție Ilfov, scrie Mediafax.Accidentul a avut loc la ora 09.45, pe Centura Capitalei, in…

- Un accident rutier a avut loc, joi dimineața, in Chitila, fiind implicate doua mașini și o motocicleta. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, insa motociclistul a decedat.Potrivit IPJ, Ilfov una dintre mașini nu ar fi acordat prioritate unui alt autoturism și motocicletei. Conducatorul …

- Un minor de 15 ani a fost ranit, joi, intr-un accident produs de un alt minor, pe un drum comunal din localitatea Tetcoiu, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. In prezent, nu se...

- Un copil de 4 ani, pasager intr-un autoturism, a fost ranit, miercuri, in Alba Iulia, intr-un accident provocat de o politista, care, aflata la volanul unei autospeciale, nu a acordat prioritate.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, doua vehicule au fost implicate intr-un…

- Un barbat în vârsta de 36 de ani a murit, dupa ce scuterul pe care se deplasa a fost lovit de o Toyota, pe șoseaua Chișinau-Balți. Tragedia a avut loc ieri, în jurul orei 16:45. Barbatul care conducea scuterul nu s-ar fi asigurat înainte sa iasa la…

- Un accident feroviar s-a produs, miercuri seara, in jurul orei 22,00, pe DN 17D, in localitatea bistriteana Feldru, in urma caruia patru persoane au fost ranite, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul...

- O femeie in varsta de 42 ani, pasagera intr-o masina condusa de o tanara de 26 ani, a decedat miercuri seara intr-un accident rutier produs pe un drum comunal din localitatea bistriteana Dumbrava, in masina aflandu-se si un bebelus in varsta de 10 luni.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul…

- Pe soseaua de centura a Capitalei, la km 12+500 de meri, in zona localitatii ilfovene Afumati, a avut loc un accident intre un tir si un autoturism, o persoana fiind ranita, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane."Pe soseaua de centura a Capitalei, la km 12+500 de meri, in zona localitatii…