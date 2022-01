Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Inffotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 68A, kilometrul 42+400 de metri, intre localitațile Coșava și Margina, județul Timiș, a avut loc o coliziune frontala intre un microbuz de transport marfa și un autotren inmatriculat in Turcia.

- Accident mortal in județul Timiș, pe DN 68A, intre localitațile Coșava și Margina. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane , pe DN 68A, kilometrul 42+400 de metri, intre localitațile Coșava și Margina, județul Timiș, a avut loc o coliziune frontala intre un microbuz…

- Vizibilitatea a scazut sub 50 de metri pe un drum național din județul Mureș, iar circulația auto se desfașoara cu dificultate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca vineri seara se circula cu dificultate pe DN 15 Deda-Toplița, in județul Mureș.Vizibilitatea…

- Sunt caderi de stanci de pe versant, iar traficul rutier este oprit, sambata seara, pe ambele sensuri ale Drumului Național 57, in localitatea Șvinița, din județul Mehedinți, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca, sambata seara,…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca se circula in conditii de ceata densa pe A1, A2, A3 și DN1. Ninge in zona montana inalta a județelor din Moldova și zona centrala și nordica a țarii. Șase județe sunt sub Cod galben de ceața pana la ora 8.00. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 14 Sibiu-Medias, pe raza localitații sibiene Axente Sever, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 1 autoturism si un autotren. Circulatia rutiera este oprita total, pe ambele sensuri de mers. Potrivit…

- Un accident in lant s-a produs, joi, pe DN 6, in localitatea Bragadiru, județul Ilfov. O persoana a fost ranita, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca șase autovehicule au fost implicate intr-o coliziune pe DN 6 București – Ghimpați,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autovehicule au fost implicate intr-un accident pe DN 1 pe sensul Brașov catre Ploiești, la kilometrul 114+650 metri, in zona...