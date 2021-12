Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat la ieșirea din Timișoara, in urma unui grav accident rutier. Un barbat de 50 de ani a murit, alți doi oameni sunt raniți. Din primele informații, șoferul care a decedat a intrat cu mașina pe contrasens si a lovit un alt autoturism, aproape de intrarea in Timisoara, venind…

- O masina cu viteza foarte mare a intrat pe contrasens, a zburat prin intersectie, a maturat in cale pietoni pe trotuar si s-a oprit intr-o parcare de la blocurile turn din zona, potrivit opiniatimisoarei. 3 oameni au fost raniti si mai multe masini distruse. Victimele sunt 2 pietoni si soferul care…

- Un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersecția cu bulevardul Liviu Rebreanu a patruns pe contrasens, și a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, in varsta de 29 de ani. In urma impactului primul autoturism…

- Grav accident de circulație astazi, la intersecția dintre Calea Șagului și bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara. Șoferul unei mașini care circula pe Calea Șagului, pe direcția de ieșire din Timișoara, a pierdut controlul volanului și a acroșat o mașina care circula regulamentar. In continuare, autoturismul…

- Un barbat a fost ranit, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident de circulație provocat de o șoferița de 19 ani. Evenimentul a avut loc in jurul orei 14.50, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. ”O conducatoare auto de 19 ani, care se deplasa pe strada Traian Vuia, pe banda intai, in direcția localitații…

- Frigul din Timisoara face prima victima. Un barbat a fost gasit decedat in casa, iar fiica lui in stare de inconstienta, dupa ce s-au intoxicat. Acestia pornisera aragazul pentru a se incalzi.

- Dupa ce locuitorii orașului Timișoara au ramas fara caldura de mai multe zile din cauza problemelor furnizorului agentului termic Colterm, unii dintre aceștia au cautat soluții pentru a face fața frigului...