- Luni dupa-amiaza in una din cele mai aglomerate intersectii ale orasului s-a produs un eveniment rutier nefericit, soldat cu mai multe victime. Au intervenit de urgenta masini de salvare si de la ISU Banat. Totul s-a petrecut in intersectia dintre Calea Sagului si Liviu Rebreanu. Un sofer care venea…

- Operațiune in forța a anchetatorilor de la DNA Timișoara și a trupelor speciale de intervenție ale Poliției Timiș, duminica dupa amiaza, in parcarea mall-ului din Calea Șagului – un roman și un kosovar au fost capturați la scurt timp dupa ce au incheiat o afacere extrem de profitabila cu un polițist…

- Soferul de 22 de ani, care a avut accident cu masina in timp ce transporta 12 migranti, din zona de frontiera spre Timisoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. In urma accidentului, doua persoane au decedat, iar alte zece au fost ranite, potrivit news.ro. ”S-a retinut ca in data…

- Solicitare de ajutor din partea unui șofer de tir, in Calea Șagului din Timișoara. Barbatul a cerut ajutorul polițiștilor dupa ce și-a dat seama ca mai mulți migranți au urcat in remora autotrenului.

- Noua migranți turci au fost descoperiți de politistii de frontiera de la Jimbolia intr-un microbuz condus de un barbat din Constanța. Soferul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, deoarece a preluat migrantii din apropierea granitei cu Serbia si intentiona sa-i transporte…

- Accident de circulație, in noaptea de luni spre marți, la ieșire din Timișoara, in Calea Torontalului. Un tanar de 38 de ani a murit dupa ce a traversat strada prin loc nepermis și a fost lovit de mașina. Șoferul consumase alcool.

- Accident de circulație, marți dupa-amiaza, pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara. Doua autoturisme s-au ciocnit intr-o intersecție, din cauza unui șofer care nu a acordat prioritate. Șoferul vinovat a fost ranit.