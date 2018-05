Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 52 de ani a gasit pe strada, in Capitala, un portofel in care se aflau peste 800 de lei si carduri si l-a dus la politie. Oamenii legii au reusit sa dea de urma proprietarului, acesta fiind un barbat din Bihor. Potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei, un barbat in varsta…

- Un barbat a murit in zona Pantelimon, dupa ce a fost calcat de o mașina pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc marți dimineața. Tanarul de 20 de ani traversa pe trecerea de pietoni pe culoarea roșie a semaforului și a fost lovit mortal de o mașina, condusa de un barbat de 65 de ani. Accidentul…

- Un tanar de 20 de ani a lovit mortal, marti dimineata, un barbat care traversa in timp ce semaforul arata culoarea rosu pentru pietoni. Accidentul a avut loc in zona Pantelimon. Politistii rutieri efectueaza cercetari la fata locului.

- Un barbat in varsta de 96 ani și-a pierdut viața dupa ce a fost spulberat de o mașina. Potrivit primelor informații de la fața locului, se pare ca batranul nu s-a asigurat in momentul traversarii și a riscat, alegand sa traverseze printr-un loc nepermis.

- O șicana in trafic s-a lasat cu pumni și picioare, zilele trecute, in Capitala. Pe Splaiul Independenței, la ora de varf, un șofer care conducea o mașina cu numar de Bulgaria a taiat fața mai multor mașini. Unul dintre șoferii carora le-a taiat fața, un baiat de 19 ani, l-a claxonat. In acel moment,…

- Un barbat a ajuns la spital cu mai multe rani, dupa ce a fost lovit de un taximetru in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Un barbat de 35 de ani a fost internat in spital dupa ce a adormit l-a volan si nu a mai putut controla masina. In rezultat, automobilul s-a ciocnit violent de un copac. Accidentul rutier s-a petrecut in dimineata zilei de miercuri, 14 martie, in satul Pelinia, Drochia.

- Un barbat a cazut, marți, cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Capitala, anunța reprezentanții ISU București-Ilfov. „Scafandrii au ajuns, confirma ca autoturismul este scufundat integral. Un barbat, șoferul, a ieșit din masina si se afla in ambulanța…