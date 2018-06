Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a produs pe DN2, la iesirea din municipiul Urziceni, unde un autoturism si o autoutilitara s-au ciocnit. Potrivit Mediafax, soferul si doi pasageri din masina, tineri cu varste cuprinse intre 20 si 22 de ani, au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost transportati la…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt grav ranite dupa ce un taxi a intrat intr-un panou de pe marginea drumului, marti dupa-amiaza, pe DJ 542, in comuna Redea. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, a…

- Doi copii au fost raniți ieri seara in zona unei școli generale din municipiul... The post Copii raniți intr-un accident rutier. Au fost transportați de urgența la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, marti, pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, intre kilometrii 20 si 36, sensul spre Litoral, si pe Autostrada A 1 Sibiu – Deva, in mai multe zone, din cauza unor lucrari.

- O femeie de 36 de ani, din comuna Maeriste, in timp ce conducea autoturismul prin localitatea Bobota, la intersectia cu DJ 109P a efectuat virajul la stanga fara sa se asigure si a intrat in coliziune cu autoturismul care circula din sens opus, pe drumul prioritar, condus de un barbat de 30 de ani.…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, luni dimineața, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, in zona localitații Pianu, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe carosabil, informeaza un comunicat al Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Opt cetateni romani au fost raniti usor in urma unui accident produs duminica pe Aeroportul international ''Ferenc Liszt'' din Budapesta, in care au fost implicate doua microbuze care transportau pasageri.

- Un accident deosebit de grav avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe DN58 B, care leaga Resita de Timisoara, pe raza localitatii... The post VIDEO! Accident teribil in Banat: un mort si trei raniti! O masina era din Timis appeared first on Renasterea banateana .