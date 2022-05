Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-s produs joi dimineața in jurul orei 6.40 pe drumul național Gherla – Cluj Napoca, in zona localitații Bonțida. Accident rutier produs in jurul orei 06.40, pe DN1C, in afara localitații Bonțida Un conducator auto in varsta de 21 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii a intrat in coliziune…

- Un barbat de 56 de ani s-a rasturnat cu mașina, in zona mall-ului Vivo! din Cluj. A fost nevoie de intervenția pompierilor, pentru ca a ramas blocat in mașina. Din fericire, nu a suferit rani... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai multe imagini de la eveniment pot fi accesate in Galeria FotoPatru copii au fost implicati intr un accident produs in aceasta dupa amiaza, 22 aprilie 2022, pe raza judetului Ialomita, in sprijinul victimelor fiind trimis si elicopterul SMURD Constanta.Potrivit oficialilor Inspectoratului pentru…

- Un barbat a murit, iar trei persoane, intre care doi copii, au fost raniți, miercuri, pe DN 21A, in zona Tandarei-Baraganu, dupa ce o mașina a parasit drumul aparent fara motiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In contextul in care situația din Ucraina continua sa se afle in atenția lumii intregi, iar mulți oameni din aceasta țara au ales sa-și paraseasca locuințele, cautand refugiu dincolo de granițe, s-a aflat ca un autoturism cu numar de inmatriculare ucrainean, in care se aflau adulți, dar și trei copii,…

- Un accident rutier s-a petrecut, joi, pe autostrada A3. O mașina s-a rasturnat, dupa ce conducatorul acesteia a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Șoferul ar fi adormit la volan. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit la un accident rutier petrecut pe Autostrada A3. In…

- Un bebeluș de opt luni și alte patru persoane au fost ranite, dupa ce o mașina a fost lovita de un TIR, intr-un cumplit accident din județul Suceava. Impactul a avut loc ieri seara, intre localitațile Milișauți și Iaslovaț. Medicii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului. Care…

- O mașina s-a rasturnat luni, 7 februarie, pe drumul Sfantul Ioan - Faget.Conform ISU Cluj, la ora 10.50, s-a produs un accident de circulație in urma caruia o mașina s-a rasturnat.Poliția Cluj: Accident rutier produs in jurul orei 10.40, pe Drumul Sfantul Ioan.Un conducator auto in varsta de 80 de ani,…