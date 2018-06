Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav, marti, in urma impactului dintre doua autoutilitare, pe Autostrada Sibiu – Deva, in zona viaductului de la Aciliu, judetul Sibiu, un elicopter SMURD fiind solicitat pentru una dintre victime, care este inconstienta.

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, un accident s-a produs, marti, pe Autostrada Sibiu - Orastie, in dretul iesirii spre municipiul Medias. "Un autoturism condus de un conducator auto in varsta de 70 de anii a lovit glisiera metalica. Trei persoane au fost ranite", au precizat…

- Patru persoane, intre care un copil de 5 ani, au fost ranite luni seara, dupa ce cele doua masini in care se aflau s-au ciocnit intr-o intersectie din localitatea Girov, judetul Neamt, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamț, Robert Costan, a declarat ca accidentul…

- Patru persoane au fost ranite, sambata, pe Autostrada Sibiu – Orastie, in dreptul iesirii spre Sura Mica, dupa ce un sofer baut si fara permis de conducere nu s-a asigurat la schimbarea benzii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Patru persoane au fost ranite intr un accident rutier care a avut loc, vineri seara, in orasul Breaza, dupa ce doua masini s ar fi ciocnit frontal, una dintre victime fiind inconstienta, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, o cisterna plina cu vin s-a rasturnat pe Autostrada Sibiu - Orastie si a luat foc. "Se intervine entrut stingere cu trei autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta SMURD", au precizat reprezentantii ISU. Acestia…

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit, luni, pe Drumul National 25, in judetul Galati. Traficul rutier in zona localitatii Sendreni este complet blocat.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati au anuntat,…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din…