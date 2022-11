Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe autostrada A1, la ieșirea spre localitatea Zadareni. In evenimentul rutier a fost implicat un TIR și un autoturism. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu…

- Pompierii și polițiștii din Timiș au intrat, aseara, in alerta, dupa ce un apel la 112 a anunțat producerea un accident rutier pe A1 km 438, pe sensul de mers spre Arad. La locul evenimentului au fost trimiși 8 pompieri din cadrul Stației Faget cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala…

- Grav accident de circulație astazi, puțin inainte de ora pranzului, pe DJ 691, in apropiere de localitatea timișeana Fibiș. „La fața locului s-au deplasat de urgența 11 pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare și doua echipaje SMURD. Pe langa echipajele…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, la intrarea in Deva dinspre Mintia. Conform ISU Hunedoara, in coliziune au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, iar cinci persoane au fost ranite. „Echipajele operative din cadrul Detașamentului Deva cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala…

- O femeie care a cazut intr-o fantana la Nadab a fost salvata de pompierii aradeni. „Astazi, 13.10.2022, in jurul orei 10:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina in localitatea Nadab pentru salvarea unei persoane cazuta intr-o fantana cu o adancime de aproximativ 2 metri. La locul…

- Un barbat de aproximativ 45 de ani a murit, marti seara, pe autostrada A1, pe directia Timisoara - Arad, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Politistii urmeaza sa stabileasca exact cum a avut loc acest accident. Potrivit reprezentantilor ISU Arad, accidentul a avut loc in apropiere de kilometrul…

- Accident de circulație marți seara, pe autostrada A1, intre Timișoara și Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala cu modul pentru descarcerare, SMURD TIM Arad și SMURD Vinga. Din pacate, la…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe centura Aradului, in zona Metro. In urma ciocnirii dintre un autocamion și un autoturism, o persoana a ramas incarcerata. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala cu modul pentru descarcerare, cu patru subofițeri și doi soldați, din cadrul…