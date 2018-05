Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera este oprita duminica dimineata pe DN2 Bacau - Adjud, in localitatea Nicolae Balcescu, judetul Bacau, din cauza unui accident intre un autoturism si un autocamion, in urma caruia doua persoane au fost ranite grav.

- Circulatia rutiera este oprita sambata seara pe sensul de mers catre Brasov al DN1, din cauza unui accident produs in Sinaia, in care au fost implicate doua masini si in urma caruia trei persoane au fost ranite usor. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs pe DN1, in Sinaia,…

- Circulatia rutiera s-a reluat in conditii normale pe ambele sensuri, marti seara, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, dupa ce a fost blocata in urma unui accident in care o persoana a murit si alte doua au fost ranite grav, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit…

- UPDATE ora 11:45 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia rutiera a fost reluata pe DN2, la kilometrul 169, in zona localitatii Popesti, judetul Vrancea, unde a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, soldat cu ranirea usoara…

- In aceasta dimineata a avut loc un accident rutier, in zona Canta din municipiul Iasi. Din primele informatii reiese ca, un tramvai a intrat in coliziune cu un autoturism, in timp ce soferul acestui a incercat sa efectueze o manevra de schimbare a directiei de sens, moment in care a intrat in coliziune…

- Circulatia este restrictionata, marti, pana in jurul orei 17.00, pe austoastrazile Bucuresti – Pitesti si Deva - Sibiu, din cauza unor lucrari la carosabil, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Tur de FORTA! Kovesi vine cu EXPLICATII pe banda rulanta, dupa acuzatiile lui Daniel Morar: 'Protocolul…

- In aceste zile, circulatia pe podul de la Maracineni, care face legatura intre Capitala si zona Moldovei, irita la maximum nervii soferilor. Sensul dinspre Ramnicu Sarat este macinat de gropi adanci si din acest motiv se circula si cu 2 km/h.