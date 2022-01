Accident grav pe autostrada A2! Sunt două victime, ambele copii – VIDEO Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, 2 ianuarie, pe autostrada A2, la intrare pe podul de la Cernavoda. Doi copii au fost raniți in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Victimele, ambele in varsta de 14 ani, prezinta traumatisme ale membrelor inferioare și traumatisme ale coloanei cervicale, potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului […] The post Accident grav pe autostrada A2! Sunt doua victime, ambele copii - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

