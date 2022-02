Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe autostrada A1, km 462, sensul de mers Timișoara – Lugoj, la Paru. Un autoturism a acroșat cabina SOS și s-a rasturnat peste parapetul marginal, in șanț. Banda 1 și banda de urgența sunt inchise, estimativ pana in jurul orei 20. Ce spune Poliția Timiș Un barbat, in varsta de 38 de ani, a…

- O mașina a firmei care asigura paza pe autostrada A1 a fost facuta zob de o autoutilitara. Accidentul s-a produs joi dupa-amiaza, iar traficul a fost dat peste cap sensul Lugoj - Timișoara, la km 471.

- Circulația se desfașoara momentan doar pe banda a doua pe autostrada A1, la kilometrul 471, sensul de mers de la Lugoj spre Timișoara. Puțin dupa ora 15:00, o camioneta a acroșat autoturismul firmei de paza care patruleaza pe autostrada, mașina care se afla oprita pe banda de urgența. In urma accidentului,…

- Un accident rutier a avut loc marți dimineața, pe autostrada A1, intre Lugoj și Timișoara. Un șofer s-a rasturnat cu o autoutilitara și a ajuns cu roțile in sus. Nu au fost inregistrate victime.

- Circulația a fost ingreunata, joi dimineața, pe autostrada A1, la Giarmata, km 504+300, sensul de mers spre Lugoj, in urma unui accident. Potrivit reprezentanților DRDP Timișoara, unul dintre autoturisme a intrat pe contrasens, greșind calea de acces prin nodul rutier Giarmata. Banda a doua a fost inchisa…