Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și 14 au fost ranite in urma accidentului produs miercuri pe autostrada A1 Sibiu-Deva, in zona localitații Pianu din județul Alba, potrivit Mediafax.Citește și: Ludovic Orban, REPLICA NEAȘTEPTATA: Pentru HORECA, inca nu am niciun fir de par alb, dar daca mi-ar fi ieșit,…

- Un accident mortal a avut loc pe autostrada A1, pe sensul Deva - Sibiu, in judetul Alba, dupa ce un autoturism și un microbuz s-au lovit. The post Accident mortal pe autostrada A1. Intervin 6 ambulante SMURD si un elicopter appeared first on Renasterea banateana .

- Autoritațile din Alba au intrat in alerta, miercuri, dupa ce un microbuz s-a rasturnat pe autostrada A1 Sibiu-Deva, in zona localitații Pianu. Zece persoane sunt ranite, potrivit Mediafax.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Sibiu-Deva,…

- Planul rosu de interventie a fost activat in judetul Alba, in zona localitatii Tartaria, pe autostrada A1, sensul Deva-Sibiu, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz.Din informațiile preliminare, sunt 15 persoane implicate, dintre care o persoana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 309 – 316, pe raza localitaților Sebeș și Pianu de Jos, județul Alba, se circula in condițiile unui carosabil umed, ploua torențial pe unele segmente de…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe autostrada A1, la kilometrul 431, pe sensul de mers Lugoj – Deva. „La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, o motocicleta SMURD, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, doua echipaje…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe A1 București-Pitești, la kilometrul 101 +500 de metri, sensul catre Pitești, traficul este blocat din cauza unui accident in care au fost implicate 3 autoturisme. O persoana ranita grav. Incendiu puternic…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca astazi sunt restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Deva, in zonele Pianu, Saliște și Sibiu. Pana la ora 15.00, pe ambele sensuri de mers ale autostrazii A1 Sibiu-Deva, la kilometrii 238 (municipiul Sibiu), 254 (centura…