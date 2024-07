Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui eveniment rutier petrecut in localitatea Lungulețu. Detașamentul de pompieri Titu cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma cu modul de descarcerare și cu o ambulanța SMURD, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu o ambulanța. Dupa…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui eveniment rutier in comuna Șelaru. Garda de Intervenție Vișina a intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD, Detașamentul de Pompieri Gaești i cu o ambulanța SMURD, Detașamentul de Pompieri Targoviște …

- Incendiu la o anexa gospodareasca situata in municipiul Targoviște, pe strada Tudor Vladimirescu, pompierii au fost solicitați sa intervina Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița intervine cu un…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu produs la o casa situata in localitatea Ludești, sat Telești. Detașamentul de Pompieri Gaești a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, iar Detașamentul de Pompieri Targoviște intervine cu o autospeciala de stingere.…

- Garda de Intervenție Voinești a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul de Pompieri Targoviște cu o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. La fața locului echipajele de intervenție au constatat faptul…

- In jurul orei 19:52 ISU Dambovița a fost solicitat sa intervina in cazul unei persoane surprinse sub un rezervor de apa in municipiul Targoviște. Pentru gestionarea situației de urgența a intervenit Detașamentul de Pompieri Targoviște cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, iar Serviciul…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 00:00, pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui eveniment rutier pe DN 7, in comuna Matasaru, unde un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. Detașamentul de Pompieri Gaești a intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o…

- Garda de Intervenție Fieni a acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul de Pompieri Pucioasa cu o autospeciala de stingere, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat faptul ca incendiul se manifesta…