O mașina oprita pe banda de urgența a autostrazii A1, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, a fost izbita de un TIR. Trei persoane au fost ranite, una fiind preluata de elicopterul SMURD. Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza, la limita județelor Arad cu Timiș. „In dupa-amiaza zilei de duminica, pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, […] The post Accident grav pe A1. Un TIR a intrat intr-o mașina oprita pe banda de urgența. Trei persoane au fost ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .