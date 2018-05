Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in jurul orei 13.20. Un sofer in varsta de 45 de ani care se deplasa pe Str. Liviu Rebreanu dinspre Bd. Camil Ressu catre Str. Campia Libertatii, in zona unui complex comercial, a surprins si accidentat mortal o femeie in varsta de 85 de ani. Din primele informatii…

- Drama fara margini in a doua zi de Paște! Un om și-a pierdut viața, dupa ce mașina in care era a fost cuprinsa de flacari. Focul a izbucnit dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și autoturismul s-a izbit puternic de un copac. Accidentul violent a avut loc pe pe soseaua de centura a Bucurestiului.…

- Thomas Sullivan, cunoscut drept „Luscious” Johnny Valiant, a murit in urma unui accident, informeaza wnep.com. Fostul wrestler american a fost calcat de un camion in orașul Ross Township, Pennsylvania. Accidentul s-a produs fiindca Valiant a traversat neregulamentar. Valiant a alergat pe McKnight Road,…

- Un accident grav a avut loc sambata pe Valea Oltului. Un motociclist din Bucuresti a condus cu o viteza peste limita admisa, a pierdut controlul si a ajuns sub rotile unui TIR. A murit pe loc.

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…

- Un accident in urma caruia și-a pierdut viața o fetița de un an și opt luni a avut loc in Cluj, informeaza monitorulcj.ro. Tragedia a avut loc pe strada Eugen Ionesco. Accidentul s-a produs in jurul orei 10:50, noteaza sursa citata. Un șofer in varsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, care circula regulamentar,…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…