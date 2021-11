Un accident grav a avut loc, sambata, pe Autostrada A1, sensul de mers catre Pitești. Șase persoane sunt ranite, printre victime fiind și doi copii. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs la km. 59+100 de metri, in zona localitații Uliești, din județul Dambovița. Circulația este restricționata, pe banda unu, circulandu-se dirijat pe […] The post Accident grav pe A1. Șase persoane ranite, printre care și doi copii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .