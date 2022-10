Accident grav pe A1 – Patru persoane rănite, între care o gravidă și un copil de 4 ani (VIDEO) Accident grav pe Autostrada A1, pe sensul spre Sibiu. In urma coliziunii a rezultat vatamarea corporala a conducatoarei auto, precum si a unui copil de 4 ani si a unui barbat de aproximativ 40 de ani, toti din acelasi autoturism. Trei persoane, printre care si un copil de 4 ani, au fost ranite in urma unui accident produs luni seara pe autostrada A1, pe sensul de mers Sebes – Sibiu. ”Politistii Biroului Politie Autostrada A1 intervin la un accident rutier produs pe A1, km 249+800 m, pe sensul de mers Sebes – Sibiu. Din primele cercetari efectuate se pare ca s-a produs o coliziune fata-spate intre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

