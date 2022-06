Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs in aceasta seara, in Craiova. Doua autoturisme au intrat in coliziune și, din impact, unul a fost proiectat in alta mașina. Accidentul a avut loc in jurul orei 20.00, pe strada Frații Golești, din Craiova, potrivit IPJ Dolj. Din primele verificari…

- FOTO: ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Circulație BLOCATA, dupa un impact intre un autocamion și o autoutilitara Un accident rutier s-a produs joi seara, in jurul orei 21:00, pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona Apoldu de Jos. Accidentul rutier s-a produs la KM 276, pe calea doi. In evenimentul…

- INCENDIU pe autostrada A10, sens Cluj – Sebeș, langa Teiuș: Un autocamion a luat foc INCENDIU pe autostrada A10, sens Cluj – Sebeș, langa Teiuș: Un autocamion a luat foc Un incendiu a izbucnit astazi, 6 iunie 2022, in jurul orei 19:30, pe autostrada A10. Potrivit primelor informații, Detașamentul de…

- In aceasta seara, pe strada Calea Clujului din municipiul Bistrița, a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, din primele date, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani din Bistrița a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe Sararie. Accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. Din fericire, nu s-au inregistrat victime omenesti in urma tamporarii celor doua autoturisme…https://www.bzi.ro/accident-rutier-pe-sararie-doua-autoturisme-un-smart-si-un-mini-cooper-au-intrat-in-coliziune-exclusiv-foto-4462080?utm_source=website&utm_medium=ultima-ora-index…

- Imagini de coșmar surprinse, noaptea trecuta, pe autostrada A1, sensul Deva-Timișoara, dupa ce un șofer din Constanța, in varsta de 49 de ani, a intrat cu mașina sub un TIR oprit pe banda de urgența. Accidentul s-a produs in apropierea localitații Ilia din județul Hunedoara.Șoferul a pierdut controlul…

- Accident mortal in Maramureș. Un mort și doua persoane ranite. Impact devastator intre un autocamion și doua autoturisme.foto ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt pe DN 1C Satu Mare – Baia Mare, in zona localitații Seini, județul Maramureș,…

- Pompierii intervin la un accident rutier produs pe A1, in zona km 105, sensul spre București. Forțe și mijloace alocate: un echipaj cu o autospeciala de intervenție și un echipaj cu ambulanța SMURD, alaturi de un echipaj SAJ. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…