Accident grav pe A1: La fața locului acționează un elicopter și 15 echipaje medicale Un accident rutier grav in care au fost implicate un autoturism si un microbuz a avut loc, miercuri, pe autostrada A1, in localitatea Tartaria, județul Alba, pe sensul Deva-Sibiu. In microbuz se aflau 15 persoane. O persoana a fost descarcerata. Din nefericire accidentul s-a soldat cu o victima. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Avand in vedere numarul mare de victime, la locul intervenției acționeaza 1 elicopter și 15 echipaje medicale. The post Accident grav pe A1: La fața locului acționeaza un elicopter și 15 echipaje medicale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

