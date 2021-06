Accident grav pe A1: Echipajele de descarcerare au intervenit urgent

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite grav, sambata dimineata, intr-un accident rutier produs la capatul tronsonului de autostrada dintre Bucuresti si Pitesti, in zona localitatii argesene Bascov. "Din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges, s-a stabilit…

- O femeie a fost lovita mortal de un autoturism, vineri dimineata, pe DN 73, pe raza localitatii Micesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Arges. "Din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges, s-a stabilit ca un barbat de 74 de ani, din Bucuresti,…

- Pompierii si echipele de la SC Apa Canal SA Sibiu au intervenit, vineri, pentru evacuarea apei din casele si pivnitele unor imobile din municipiul Sibiu, dar și din localitatile Bungard, Selimbar si Cisnadioara, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. De asemenea, membrii SVSU…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, trage un semnal de alarma și arata ca 32 de stații de metrou, dintr-un total de 61 funcționale, nu au autorizație de securitate in caz de incendiu. ”Pericol pentru cetațeni! Inspectoratul pentru Situații de Urgența a anunțat ca 32 de stații de metrou din cele…

- Un copil de 4 ani din Pitești a cazut de la etajul 1 al unui imobil in aceasta dimineața. Baiețelul este conștient, dar are multiple traumatisme in urma incidentului. Un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgența din Argeș a fost solicitat sa intervina pe Strada Constantin Dobrogeanu Gherea…

- Prefectul judetului Arges, Emilia Mateescu, a dispus formarea unui grup de lucru care sa deruleze actiuni de control cu ocazia Sarbatorilor Pascale, informeza Agerpres. Grupul de lucru va include reprezentanti de la Institutia Prefectului, Directia de Sanatate Publica, Comisariatul Judetean…

- Doi motociclisti au fost raniti grav, duminica, in doua accidente rutiere produse in judetul Arges, pe DN 73 si DN 7C. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, primul accident s-a inregistrat pe DN 73, in localitatea Mihaesti. „Din verificarile preliminare efectuate…

- Vineri seara incepe evacuarea pacienților de la Spitalul de ortopedie Foișor din București. Ministerul Sanatații și Departamentul pentru Situații de Urgența au semnat un ordin comun prin care s-a stabilit ca aceasta unitate medicala sa devina spital dedicat tratarii pacienților Covid-19. „Dupa o analiza,…