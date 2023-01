Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion teribil pentru o șoferița adolescenta! Tanara in varsta de 19 ani a ajuns la spital, vineri seara, dupa ce a lovit cu mașina pe care o conducea o caprioara, pe DN 2, pe raza localitații Tișița, din județul Vrancea. „Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier pe DN2L (Tișița).…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Ion Ștefan, a fost implicat intr-un accident rutier produs in apropiere de Focșani. Politicianul a ajuns la spital in urma impactului. Accidentul a fost anunțat prin sistemul unic de urgența 112, joi, la ora 13.56. Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii Serviciului Rutier…

- Un baiat de 15 ani a fost lovit de mașina, pe Bulevardul Republicii, cu puțin timp in urma. Accidentul s-a petrecut in apropiere de Magnolia, chiar pe trecerea de pietoni. Un adolescent de 15 ani a fost lovit in aceasta seara de o mașina, pe Bulevardul Republicii. Din primele informații, baiatul este…

- Un barbat in varsta de 69 de ani a fost accidentat de o mașina, in timp ce traversa strada neregulamentar, printre randurile de automobile. Accidentul rutier s-a produs in marți, 15 noiembrie, in jurul orei 17.30, la intersecția strazii Locomotivelor și stradelei Mihai Eminescu. Ulterior, la fața locului…

- Vineri dimineața o mașina a ajuns in lacul Floreasca. Doua persoane au fost recuperate și transportate la spital de urgența. E vorba de 2 persoane despre care din primele informații se pare ca ar avea in jurul a 30 de ani și ar fi cetațeni francezi. Cei doi barbați erau conștienți.Scafandrii au intervenit…

- Un biciclist de 55 de ani a fost lovit in plin de o mașina, condusa de un tanar, in varsta de 28 de ani. Accidentul s-a produs, aseara, pe șoseaua R-6, in satul Prepelița, raionul Singerei.In urma impactului, victima a fost transportata la spital, cu diverse traumatisme.