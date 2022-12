Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, astazi, la Barlad, intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autobuz. La sosirea echipajelor de interventie au fost gasite cele trei autovehicule avariate, o persoana necesitand ingrijiri medicale, ,respectov o femeie in varsta de 32. Doi copii au…

- Cinci persoane trei adulți și doi minori, au fost transportate la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier produs miercuri in localitatea Mihaești, județul Valcea, informeaza gazetavalceana.ro . Accidentul s-a produs pe raza localitații Mihaești, in satul Munteni, pe DJ 678A, dupa ce un…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri de dimineața, dupa ce o butelie de aragaz a explodat intr-o gospodarie din comuna Raciu. Dupa ce au primit ingrijiri medicale la fața locului, victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Targoviște. In urma exploziei a fost afectata camera…