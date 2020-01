Accident grav lângă Timișoara între un autobuz și un autoturism FOTO Marți seara, la ora 19, intre localitațile Sanandrei și Carani, s-a petrecut un grav accident rutier. La locul intervenției s-au deplasat de urgența 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, 10 pompieri și 2 echipaje SAJ In accident au fost implicate un autoturism (3 persoane) și un autobuz de calatori (șoferul și 2 pasageri). In urma accidentului au rezultat 2 victime (in autoturism) dintre care una se afla incarcerata (conștienta, cooperanta). Victima a fost extrasa de echipajul de descarcerare și predata echipajului SMURD. Actualizare! In autoturism se aflau 2 persoane,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

