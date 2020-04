Accident grav la Ziduri. Un bărbat a fost transportat la spital Un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane s-a produs in aceasta dimineața pe DC 10, transmite Biroul de Presa al IPJ Buzau. Potrivit sursei citate, evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 08:00, iar la baza lui a stat neatenția. Din primele cercetari efectuate la fața locului, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Ziduri, pe DC 10, ajungand in intersectie cu DJ 103, un localnic de 46 de ani nu ar fi acordat prioritate autoturismului condus de un ramnicean de 38 de ani si a intrat in coliziune cu acesta. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului de 46 de ani, care a fost… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

