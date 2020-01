Accident grav la Valea Calugareasca. 3 masini implicate, 4 victime / GALERIE FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc, joi seara, in comuna Valea Calugareasca, județul Prahova. Trei autoturisme, in care se aflau 8 persoane, au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit primelor informații, o persoana a ramas incarcerata, dar conștienta. Alți trei pasageri au fost raniți, intre…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav s a produs in comuna Valea Calugareasca, sat Valea Calugareasca, judetul Prahova.In accident sunt implicate trei autoturisme cu opt persoane dintre care una incarcerata, dar constienta.Alte trei persoane sunt ranite, din care o minora de 17 ani. Din primele…

- Potrivit IPJ Cluj, un barbat de 24 de ani, din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism pe strada Frunzișului, pe sensul de coborâre, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum într-o curba la dreapta, a patruns pe sensul opus de circulație. Odata ajuns pe contrasens,…

- Un accident rutier s a petrecut pe DN1 intersectie cu localitatea Floresti, intre un microbuz de transport persoane 20 ocupanti si un autoturism patru ocupanti , informeaza ISU Prahova. In urma evenimentului au rezultat 5 raniti, unul in microbuz si patru in autoturism.Forte si mijloace la fata locului:…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti ndash; Brasov, in zona localitatii Movila Vulpii km 70 , judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un tir si un autoturism.In urma impactului, trei ocupanti din autoturism au…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este intrerupta pe DN 1B, la iesire din municipiul Buzau catre Ploiesti, dupa ce a avut loc o coliziune intre doua autoturisme, la nivelul unuia dintre ele izbucnind un incendiu.Evenimentul s a soldat cu ranirea…

- In acest moment, traficul este blocat pe DN2E85, in afara municipiului Buzau, inspre Ploiești. Din primele date, este vorba despre un accident rutier soldat cu șase victime. Revenim cu amanunte!

- In acest moment, traficul este blocat pe DN2E85, in afara municipiului Buzau, inspre Ploiești. Din primele date, este vorba despre un accident rutier soldat cu șase victime. Vom reveni cu detalii!