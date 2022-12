Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp s-a produs un accident pe strada Calea Victoriei din Turda, in care sunt implicate doua autoturisme. Conform primelor informații, se pare ca unul dintre autoturisme a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de autoturismul care circula regulamentar. Traficul in zona este ingreunat.…

- O persoana a murit astazi, in apropierea depoului CFR din Cluj Napoca, fiind scoasa de pompieri de sub o garnitura de tren. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru a scoate o persoana surprinsa sub o garnitura de tren in apropierea depoului CFR din municipiul Cluj-Napoca.…

- Vineri seara, ISU Cluj a intervenit la un accident rutier care s-a petrecut pe centura ocolitoare Apahida-Valcele. 4 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, 2 dintre ele fiind transportate de urgența la spital. „In jurul orei 18.15, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un accident rutier…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o avertizare de Cod Galben prin care anunța ceața abundenta care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m. Avertizarea este valabila pana pana in aceasta seara la ora 19.00 și se adreseaza urmatoarelor zone: Județul Cluj: Cluj-Napoca,…

- In urma cu 20 de minute s-a produs un accident rutier pe centura Valcele-Apahida in zona OMV. Pe ruta respectiva au loc multe accidente rutiere care au la baza fie neadaptarea vitezei la condițiile de drum, neacordarea de prioritate sau nepastrarea distanței corespunzatoare intre autovehicule. Revenim…

- Un elev a fost prins cu droguri in timpul programului școlar. In urma cercetarilor facute, polițiștii și procurorii din Iași au dispus reținerea unui barbat care ar fi vandut drogurile. Acesta a fost arestat preventiv ulterior, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident pe Calea Turzii din Cluj Napoca. Din primele informații primite, se pare ca in accident au implicate doua mașini, iar o persoana este incarcerata. „A fost incarcerata intr-un autoturism o femeie de 60 de ani. Folosind echipamentele din dotare, pompierii au…

- Un barbat de 35 de ani a cazut de la etajul 1 al Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca, de la Secția de Psihiatrie. ”La data de 28 septembrie a.c., in jurul orei 19.40, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca la Secția de Psihiatrie Pavilionul 2 din cadrul Spitalului Clinic Județean…