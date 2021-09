Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, iar altul este grav ranit dupa ce au intrat cu un ATV intr-un stalp aflat in apropierea caii ferate, in județul Sibiu. Conducatorul vehiculului era sub influența alcoolului, spun polițiștii. Accidentul s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, pe DJ 105 J, in afara localitații…

- Un barbat a murit și un tanar este grav ranit dupa ce ATV-ul pe care se aflau a lovit un stalp aflat in apropierea caii ferate in județul Sibiu. Conducatorul vehiculului era sub influența...

- Un accident grav de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe strada Frunzișului din municipiul Cluj-Napoca. Un autoturism și o motocicleta s-au ciocnit, iar in urma impactului o femeie de 60 de ani a murit. Iata cum a avut loc tragedia!

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in Sibiu, in urma caruia o persoana a murit. Șoferița, o femeie de 36 de ani, a pierdut controlul volanului intr-o interecție cu sens giratoriu și s-a izbit violent de un stalp.

- Noaptea de miercuri spre joi a fost una tragica pentru un barbat de 67 de ani. Acesta a murit in urma unui accident rutier, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un autocar. Impactul devastator a avut loc pe o șosea din Vrancea.

- Un accident cumplit a avut loc miercuri, 18 august, in Ialomița. In urma impactului devastator, un barbat a murit pe loc și asta pentru ca mașina pe care o conducea s-a izbit puternic de o cisterna, apoi s-a rupt pe jumatate.

- O tanara de 26 de ani din Utah, SUA, a murit chiar in noaptea nuntii in urma unui accident rutier provocat de un sofer care circula pe contrasens. Femeia, care se casatorise cu iubitul ei din liceu, era mama a doi baieti si urma sa adopte si o fetita, potrivit nbcnews.com.

- Traficul este blocat in aceste momente pe DN1, in județul Brașov, ca urmare a unui grav accident de circulație in care un barbat a murit iar alte cinci persoane au ajuns ranite la spital. Circulația este restricționata intre Beclean și Dridif, la kilometrul 241.