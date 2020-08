Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs, vineri dupa-amiaza, in zona Saliste din judetul Sibiu, dupa ce o motocicleta a intrat intr-un autoturism, caruia nu i-a acordat prioritate intr-o intersectie, anunța AGERPRES."In zona Saliste, un motociclist care circula pe breteaua…

- Doua persoane au ajuns la spital

- Un accident rutier grav a avut loc pe DN1 Brașov - Sibiu intre un autoturism și un microbuz.Citește și: Mai mulți caini au fost gasiți morți pe marginea unui drum: Poliția a inceput o ancheta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 (E68)…

- Trei persoane au fost ranite marti dupa-amiaza, pe DN 11A, in afara localitatii Adjud, dupa ce soferul unui autoturism cu volan pe partea dreapta a pierdut controlul masinii si a intrat in coliziune cu un taxi care venea din sens opus, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Una…

- Accident rutier grav pe o autostrada din Ungaria! O romanca a murit, iar alți opt pasageri, tot romani , au fost raniți, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat. Cei noua se indreptau catre Budapesta. The post Un microbuz cu romani, accident grav in Ungaria: o femeie a murit și alte opt persoane…

- Un barbat din judetul Sibiu si o tanara au fost raniti intr-un accident rutier petrecut in weekend pe DN 67C – Transalpina, in apropierea localitatii Laz. S-au rasturnat cu un moped in afara carosabilului. Potrivit IPJ Alba, sambata, 27 iunie, in jurul orei 12.00, pe DN 67C in afara localitații Laz,…

- Un accident rutier a avut loc pe DN7 E81 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 167 600 de metri, pe raza localitatii Bujoreni judetul Valcea . In urma impactului, doua persoane au fost ranite.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 E81 Ramnicu Valcea…

- Alte opt persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 1.248, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre patru femei si patru barbati cu varste cuprinse intre 53 si 89 de ani. * Deces 1.241 – Femeie, 87 ani, judetul…