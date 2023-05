ACCIDENT GRAV la Rimetea: Un motociclist se află în stare gravă ACCIDENT GRAV la Rimetea: Un motociclist se afla in stare grava ACCIDENT GRAV la Rimetea: Un motociclist se afla in stare grava Un accident grav a avut loc duminica, 14 mai, in jurul orei 14:30, in localitatea Rimetea. Din primele informații este vorba despre un motociclist care se afla in stare grava. Polițiștii au pornit cercetarea la fața locului. Revenim cu amanunte. Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier grav pe raza localitații Rimetea. Un motociclist este in stare grava Un accident rutier grav s-a produs duminica dupa-amiaza, pe raza localitații Rimetea. Din primele informații, un motocilist este in stare grava. Potrivit IPJ Alba, pe raza localitații Rimetea, județul Alba, a avut loc…

- Un autocar cu 32 de persoane s-a rastunat intr-o zona periculoasa din Buzau., cunoscuta drept ”Drumul Morții”. Din primele informații, se pare ca echipajele de salvare au ajuns la fața locului și au activat planul roșu de intervenție. Șoferul este in stare grava, iar mai multe persoane au fost ranite.

- Un tanar de 18 ani a ajuns in stare grava la spital dupa un accident rutier, produs in jurul orei 14:00, in satul Zastinca, raionul Soroca. Este al doilea accident care a avut loc astazi, cu implicarea unui motociclist.

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs sambata pe E70, in apropierea localitatii Prunaru din judetul Teleorman, unde doua autoturisme s-au ciocnit. Una dintre victime, un tanar de 24 de ani, sofer al unuia dintre autoturisme, este in stare grava.„Politistii din cadrul Serviciului Rutier…

- Doi tineri de 15, respectiv 21 de ani au murit, iar un baiat de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul pentru Copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi, in urma unui accident produs duminica dimineata in localitatea Scheia, comuna Al. I. Cuza, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Grav accident de circulație, aseara, in județul Mureș. O mașina condusa de un bistrițean și una condusa de un brașovean au colizionat frontal. Barbatul din Bistrița se afla in stare grava la spital. Un grav accident de circulație a avut loc ieri, in județul Mureș, pe E60, intre localitațile Saschiz…

- Accident cumplit in Romania, județul Iași. Doi copii și tatal lor au fost loviți de camion pe trecerea de pietoni. Unul dintre copii a decedat. Al doilea copil și tatal sau au fost transportați la spital, scrie presa romana .

- Accident grav de circulație, luni dupa-masa, pe DJ591C, intre Sacalaz și Sanmihaiu Roman. Un motociclist in varsta de 52 de ani a murit dupa ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de o mașina. Polițiștii au deschis un dosar penal.