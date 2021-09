Un accident grav a avut loc sambata, la Raliul Iașului, in el fiind implicata mașina condusa de pilotul Adrian Raspopa a. Șoferul a fost transportat, in stare grava, la spital, copilotul scapand fara probleme serioase. Conform informațiilor oferite de Lucian Lucescu, purtator de cuvant al Raliul Iașiului, vehicolul a lovit un cap de pod, in zona Hadambu Pilotul a fost transferat cu elicopterul la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași și a intrat in sala de operație cu politraumatisme severe și hemoragie severa. „Pilotul se afla in stare critica, in șoc hipovolemic și coma postresuscitare, este intuibat,…