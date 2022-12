Accident grav la pasajul Unirii. 19 persoane au fost rănite UPDATE: Pacientul care a fost resuscitat a decedat. O alta persoana este in stare grava, intubata.Celelalte persoane preluate nu sunt in stare grava. Accident grav la pasajul Unirii! Un autocar s-a izbit de limitatorul de inalțime. In total, 19 persoane au fost ranite. Accidentul s-a produs in momentul in care autocarul a intrat in pasaj, fara sa respecte limita de inalțime. In urma accidentului, patru persoane au ramas incarcerate, fiind grav ranite. Alte 15 persoane ranite primesc ingrijiri medicale. La momentul producerii accidentului in autocar se aflau 47 de persoane de naționalitate greaca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

