Accident grav, la Oreavu! Mai mulți răniți! Trafic blocat pe Șoseaua Morții! Traficul este blocat la aceasta ora, pe DN 2 E 85, in afara localitații Oreavu, dupa producerea unui accident in care au fost ranite mai multe persoane. Potrivit primelor informații, in evenimentul rutier au fost implicate doua autovehicule. „Trafic blocat pe DN2E85, in afara localitatii Oreavul, din primele date 2 auto implicate, s-ar parea 3 persoane ranite.” , anunța Biroul de Presa al IPJ. Vom reveni. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

