Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte cinci au fost ranite, doua dintre acestea fiind in stare grava, dupa ce un autoturism si un microbuz de marfa s-au ciocnit frontal, joi dupa-amiaza, pe DN 7G (centura orasului Nadlac). Traficul este complet blocat.

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite joi, in urma unui accident petrecut la iesirea de pe autostrada A1 spre Nadlac, in judetul Arad, traficul rutier fiind blocat pe un sens, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulatia se desfasoara cu dificultate pe drumul national DN7 (E68) Arad - Nadlac, dupa ce un autotren a intrat in coliziune cu un microbuz, pe raza orasului Pecica, din judetul Arad, informeaza Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane, conform agerpres. Potrivit primelor…

- UPDATE: La intrarea in localitatea Plescuta dinspre Avram Iancu, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism. In urma impactului, trei persoane au fost ranite. Si in...

- Accident grav, soldat cu cinci raniti, între care si doi copii, în aceasta dimineata, pe Drumul National (DN) 7, între Deva si Arad. Doua masini s-au izbit frontal, în urma unei depasiri neregulamentare.

- Patru civili si un politist au fost raniti in urma unui accident rutier petrecut joi pe DN 19 Satu Mare - Oradea, in localitatea satmareana Moftinu Mic, dupa ce o autospeciala neinscriptionata a Politiei a ...

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si doua autoturisme s-a produs joi pe DN 7 Arad - Nadlac, pe raza orasului Pecica, patru persoane fiind ranite in urma acestuia, conform ISU...

- La fata locului s-au deplasat doua autospeciale descarcerare, o ambulanța SMURD, doua ambulanțe SAJ, o autospeciala de stingere cu modul descarcerare, o autospeciala Duster, doi ofițeri și zece subofițeri din cadrul ISU Arad. Pana acum știm ca este vorba despre patru victime, doua fiind incarcerate.…