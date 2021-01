Accident grav la Mera. Răniții au fost resuscitați - VIDEO Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența generata ca urmare a unui accident rutier produs pe raza localitații Mera.Solicitarea de urgența a fost inregistrata in jurul orei 17.40, iar, in momentul sosirii la locul evenimentului,… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, 6 ianuarie, în jurul orei 20, un șofer auto de 21 de ani a lovit un pieton în Baciu. Tânarul se deplasa din direcție Cluj-Napoca spre Zalau. Dupa ce a fost testat cu aparatul etilotest s-a dovedit ca baiatul…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident petrecut, marti seara, pe DN 24, in localitatea Valeni, circulatia in zona fiind blocata, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. "In accident sunt implicate doua autoturisme si patru persoane. Unul dintre…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, puțin inainte de ora 10, in localitatea Cațcau. Din primele informații, un TIR și un autoturism sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, puțin inainte de ora 10, in localitatea Cațcau. Din primele informații, un TIR și un autoturism sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Patru persoane au fost ranite, luni, pe DE 581, in localitatea Sarbi, in urma unui accident de circulatie in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț. Pacienții internați pe secție erau bolnavi Covid-19. Pana la ora 20.35, scrie Hotnews.ro, erau confirmați 10 pacienți morți, iar alte șapte persoane, inclusiv medicul de garda, in stare…

- Un microbuz de transport persoane si un TIR au fost implicate, marti, intr-un accident rutier produs pe raza localitatii Crasna, o tanara gravida, in varsta de 18 ani, fiind ranita si transportata la spital in urma evenimentului, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…