- Un accident rutier grav s-a produs sambata dupa-amiaza, in jurul orei 18:20, pe drumul național DN 1, pe raza comunei Unirea. Potrivit primelor informații, o mașina s-a rasturnat in afara carosabilului. Șoferul este inconștient. Potrivit IPJ Alba, accidentul rutier s-a produs pe DN 1, km 432 +850, pe…

Zilele trecute Raul Arieș a maturat totul in cale in urma ploilor abundente cazute intr-un interval scurt de timp. Oamenii din județele Cluj și Alba au fost grav afectați de fenomenle meteo...

- Premierul Romaniei, Florin Cațu, insoțit de ministrul afacerilor Interne, Lucian Bode și alte oficialitați, vor efectua o vizita in județul Alba pentru analiza și evaluarea din teren a efectelor fenomenelor meteo periculoase inregistrate in județul Alba in ultimele zile.Oficialitațile sunt așteptate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A10 Aiud-Turda, la kilometrul 50, in zona localitații Unirea, județul Alba, a avut loc o coliziune intre un autocamion și un autoturism. Impactul s-a soldat cu decesul unei persoane din autoturism.…

Procurorii DIICOT au retinut 23 de persoane intr-un dosar de contrabanda cu tigari, in urma a sute de percheziții facute, care au avut loc și la Cluj.

Hidrologii au emis marți atenționari Cod Portocaliu de inundații valabile in județele Alba, Bihor și Cluj.

Un protest a fost anunțat pentru ziua de vineri, 14 mai, cu plecare de la Campeni spre prefecturile din Alba și Cluj din cauza starii deplorabile a drumului DN75.

In jurul orei 20:00, un barbat din Unirea (județul Alba) nu a oprit la semnalul polițistului rutier in Campia Turzii, iar polițiștii au pornit in urma sa.