Accident grav la Liceul Teoretic din Breaza. Doi muncitori au cazut de pe o schela: a fost solicitat elicopterul SMURD

Accident grav la Liceul Teoretic din Breaza. Doi muncitori au căzut de pe o schelă: a fost solicitat elicopterul SMURD "In urma cu putin timp am fost solicitați sa intervenim pentru acordarea asistenței medicale de specialitate și a prim ajutorului medical calificat in cazul producerii unui accident la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Breaza. Este vorba despre doi lucratori, barbați de 37 ani și, respectiv 47 ani, care au cazut de pe schela, iar in urma evenimentului au suferit politraumatisme. Intervenim cu o ambulanța de terapie intensiva mobila (cu medic), un echipaj SMURD și, in sprijin, o ambulanța SAJ Prahova. Intervine și elicopterul SMURD Brașov", au transmis, luni, reprezentantii ISU. Un roman și-a injunghiat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

