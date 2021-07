Stiri pe aceeasi tema

- „O autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ au fost dislocate pentru a gestiona o situație de urgența rezultata în urma unui accident rutier produs între localitațile Șaula și Izvorul Crișului. …

- Accident grav in localitatea Barzava, județul Arad. In urma incidentului ce a avut loc sambata, 3 iulie, un cetațean turc a murit. Nu se cunosc toate circumstanțele in care a avut loc evenimentul. Accident soldat cu moartea unui cetațean turc Un incident nefericit a avut loc, sambata, in Barzava, județul…

- Un grav accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 11:30, pe raza comunei Manesti, unde un sofer a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp. Barbatul a ramas incarcerat intre fiarele masinii, iar potrivit martorilor, acesta ar fi inconstient. Echipaje ISU Prahova…

- Un grav accident de circulație s-a produs duminica dimineața, la intrarea in Dej dinspre Gherla. In jurul orei 6,30, un barbat de 56 de ani din Dej, care se deplasa pe strada Valcele din municipiu, din direcția Gherla spre Dej, a parasit sensul de deplasare, a intrat pe sensul opus, a ieșit de pe șosea…

- Un BMW a fost implicat intr-un accident pe Autostrada Transilvania, pe sensul Turda - Cluj. Incidentul s-a produs vineri, 25 iunie, in jurul orei 13.00.BMW -ul condus de o femeie a ieșit de pe drum, a lovit un copac și a fost la un pas de a se rasturna. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. ”Ca…

- Trafic dat peste cap in intersecția Piața Gheorghe Domașnean, duminica seara. Un șofer a intrat in sensul giratoriu fara sa acorde prioritate de trecere unui alt șofer care circula regulamentar. Una dintre mașini a ajuns pe liniile de tramvai, astfel ca circulația mijloacelor de transport pe șine a…

- Un accident grav s-a petrecut în aceasta seara în satul Barai din comuna Caianu în judetul Cluj. Din primele informatii, o masina se pare ca a parasit carosabilul si s-a rasturnat. Soferul masinii se pare ca este în stare grava, fiind…

- Luni, 19 aprilie, in urma cu puțin timp polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier ce a avut loc pe Drumul Național 7, la km 199+800m, in localitatea Calimanești. Polițiștii au ajunși la fața locului au constat ca in evenimentul rutier este implicat un autocamion…