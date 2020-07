Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 iulie a.c., ora 05.58, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul ca pe raza comunei Suraia s-a produs un eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale. Polițiștii au identificat un barbat, de 21 de ani, care, in timp ce conducea un autoturism, din cauza consumului…

- Tragedie in aceasta dimineața pe Centura de Nord a Craiovei. Trei persoane, intre care o fetița de 6 ani, au murit intr-un accident cumplit, dupa ce un șofer de 25 de ani a intrat pe contrasens, potrivit IPJ Dolj. The post Un tata și fetița lui de 6 ani au murit pe loc, nevinovați, spulberați de un…

- Un barbat de 31 de ani a decedat marti, in localitatea Cristur, pe soseaua dintre Deva si Hunedoara, dupa ce remorca unei autoutilitare a lovit un stalp de electricitate, iar acesta s-a prabusit peste masina in care se afla victima.

- Un barbat in varsta de 40 de ani, beat, a condus mașina pe contrasens, duminica, a ignorat semnalele polițiștilor care il urmareau și a lovit o mașina care circula regulamentar, din sens opus. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, anunța MEDIAFAX.Poliția Dolj anunța ca accidentul…

- Un șofer a fost surprins in timp ce circula cu autoturismul pe contrasens, pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, la intrarea dinspre Cisnadie. Cel mai probabil acesta a greșit intrarea și s-a hotarat sa se intoarca, pe contrasens. Incidentul a fost surprins de alt participant la trafic, care circula regulamentar,…

- Tragedie. Un barbat a murit, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului si a ajuns cu masina in lac.In dimineața zilei de 14 iunie angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intervenit pentru extragerea unui autovehicul dintr-un lac din apropierea orașului

- Accident extrem de grav cauzat de un șofer care s-a urcat beat la volan și a intrat pe contrasens. Un barbat de 30 de ani a murit, iar alte trei persoane, intre care și un baiat de 16 ani, au ajuns la spital, dupa ce un șofer s-a urcat beat la volan și a intrat pe contrasens, anunța, sambata, Poliția…

- Duminica, un barbat de 65 de ani, din Petrila, a murit intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Deva. The post Accident rutier mortal in vestul țarii. Un sofer s-a rasturnat cu masina appeared first on Renasterea banateana .