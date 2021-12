Accident grav la ieșirea din Timișoara. Un bărbat a murit, alți 2 oameni sunt răniți Traficul rutier este blocat la ieșirea din Timișoara, in urma unui grav accident rutier. Un barbat de 50 de ani a murit, alți doi oameni sunt raniți. Din primele informații, șoferul care a decedat a intrat cu mașina pe contrasens si a lovit un alt autoturism, aproape de intrarea in Timisoara, venind dinspre localitatea Sag, a anuntat Biroul de presa al Politiei Timis. Autoturismul care circula regulamentar a fost proiectat intr-o alta masina care circula paralel cu acesta, fiind doua benzi pe sens In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite intr-un accident care a avut loc, sambata dupa-amiaza, la ieșirea din Timișoara. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau patru persoane. Mașina condusa de un barbat de aproximativ 50 ani, care venea dinspre…

- Un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersecția cu bulevardul Liviu Rebreanu a patruns pe contrasens, și a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, in varsta de 29 de ani. In urma impactului primul autoturism…

- Accident rutier grav in Mexic. 19 oameni au murit, iar 50 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a ajuns intr-o casa. La fata locului au intervenit mai multe echipaje ale politiei, pompieri si medici.

- Tragedie fara margini in județul Alba! Un barbat in varsta de 49 de ani a murit pe loc, dupa ce autoturismul in care se afla a ajuns pe contrasens și s-a izbit puternic de o alta mașina. Impactul a fost unul puternic, iar autoturismul care a ajuns pe sensul opus s-a rasturnat de mai multe ori pana s-a…

- Traficul rutier este blocat pana la ora 19.30 pe varianta de ocolire Caransebes, sensul spre Orsova,Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe varianta de ocolire Caransebes, sensul spre Orsova. Din primele informatii patru autotrenuri au fost implicate in carambol, iar un barbat a…

- Traficul a fost blocat pe DN2E85, la ieșirea din Poșta Calnau, din cauza unui accident rutier grav, produs in aceasta seara, in jurul orei18:30. Conform datelor poliției, trei autoturisme au fost implicate in eveniment. Potrivit reporterbuzoian.ro, o mașina este rupa in doua. In jumatate din fața o…

- Trei persoane au murit in urma unui accident care a avut loc pe DN7, in județul Dambovița. Mașina in care se aflau cele trei persoane a lovit un camion. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de la SMURD, pompieri și Poliție. Accidentul a avut loc sambata dimineața pe DN7 intre Slobozia Moara…

- Un accident grav a avut loc, joi seara, in localitatea Constantin Daicoviciu din județul Caraș-Severin. Patru persoane au murit in urma accidentului rutier. Mașina in care se aflau a intrat sub un TIR. Conform IPJ Caraș-Severin, in accident au fost implicate un TIR inmatriculat in Ungaria și un autoturism…