Accident grav la ieșirea din Timișoara. O persoană a murit, iar alte două au fost rănite O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite intr-un accident care a avut loc, sambata dupa-amiaza, la ieșirea din Timișoara. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau patru persoane. Mașina condusa de un barbat de aproximativ 50 ani, care venea dinspre localitatea Șagu inspre Timișoara, a […] The post Accident grav la ieșirea din Timișoara. O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autovehicul de tip SUV a lovit intentionat, duminica, multimea adunata pentru o parada de Craciun in orasul american Waukesha, statul Wisconsin, atacul soldandu-se cu cel puțin 5 morți și 40 de raniți, printre care copii, enoriași și un preot catolic, relateaza CNN. Incidentul a avut loc in jurul…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, joi dimineața, pe autostrada A1, langa Timișoara, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 504, pe sensul de mers Arad – Timișoara,…

- Un accident in care au fost implicate patru TIR-uri a avut loc, marți, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebeș. O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs DN 6 Caransebeș – Lugoj, la kilometrul 448. In urma impactului,…

- O persoana a murit, iar patru au fost ranite intr-un accident care a avut loc, miercuri dimineața, pe DN 22 Constanța – Tulcea, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 22 Constanța – Tulcea, intre localitațile Tariverde și…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi, pe A1, in județul Giurgiu, intre doua autoturisme. In urma impactului, una dintre mașini s-a rasturnat in padure. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul a avut loc pe A1, la km 41, pe sensul de mers spre Pitești. Au fost implicate doua autoturisme,…

- Trei tineri si-au pierdut viata, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Ripiceni. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botoșani, cei trei tineri aveau varste de 21, 22 si 24 de ani. Un al patrulea tanar, in varsta de 24 de ani, a…

- Doua persoane au murit si alte trei, inclusiv un copil, au suferit rani grave, in urma unui accident care s-a produs, miercuri dimineata, pe DN 13, in apropierea localitații Valeni. Din cauza unei coliziuni frontale dintre doua autoutilitare, circulatia este intrerupta pe DN 13 Targu Mures – Sighisoara,…

- Tragedie in localitatea argeșeana Rudeni. O fata de 12 ani și-a pierdut viața, iar șase persoane au fost ranite, inte care și copii, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR. Accidentul s-a produs in jurul orei 5.30, pe DN 73, in zona localitatii Mihaesti, satul Rudeni, din judetul Arges. Un TIR si o masina…