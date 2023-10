Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs sambata seara in jurul orei 20.30 la ieșirea din Gherla spre Dej. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autovehicule. foto primita de la Catalina La fața locului au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua echipaje…

- Un accident rutier s-a produs sambata seara inainte de ora 21 la ieșirea din Gherla spre Dej. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autovehicule. La fața locului intervin echipaje de descarcerare ale pompierilor și echipaje medicale. O persoana este resuscitata. Circulatia auto…

- Un sofer a decedat si alte sase persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc in localitatea Chibed, judetul Mures.Centrul Infotrafic precizeaza marti ca pe DN 13A s-a produs o coliziune frontala intre un microbuz de transport persoane si un autocamion.In urma impactului, soferul microbuzului…

- O cisterna care transporta etanol s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit cu o mașina, sambata dimineata, pe DN 7, in judetul Arges. Pompierii au transmis ca sunt scurgeri din cisterna. Circulatia rutiera este blocata complet.

- Un accident de circulație a avut loc astazi in intersecția de la Perla, in direcția Tribunal. Traficul este oprit, la fața locului aflandu-se echipaje de poliție. Potrivit primelor informații, un automobil a intrat intr-un stalp, cablurile ajungand pe partea carosabila. Vom reveni. Sursa foto: Cristian…

- Un cumplit accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din localitatea 2 Mai in judetul Constnata. Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite dupa ce un autoturism a spulberat un grup de pietoni.Potrivit SAJ Constanta, in data de 19.08.2023, in jurul orei 05:20 cadrele medicale…

- Un accident in care au fost implicate patru autoturisme s-a produs miercuri dimineața pe Centura București (DNCB). Din primele informații, cinci oameni au fost raniți ușor. Circulația e ingreunata pe Centura București, ca urmare a acestui eveniment rutier ce a avut loc in dimineața zilei de 16 august.…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident produs miercuri dimineața pe DN1, la kilometrul 126, in localitatea Poiana Țapului.In accident au fost implicate doua autoturisme. ISU Prahova anunța ca in cele doua mașini se aflau patru persoane. Persoana care a murit are…