- Ieri, 04 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara pe raza municipiului Baia Mare, in urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal care are ca obiect savarșirea infracțiunii asimilate contrabandei, prev. de…

- Baia Mare: Pacientul cu 4 plagi impușcate a fost salvat – Spitalul Județean de Urgența ”Dr.Constantin Opriș PUn pacient a fost adus la spital cu SMURD terapie intensiva , cu 4 plagi impușcate. La fața locului s-a prezentat inițial un echipaj SAJ care a solicitat echipajul SMURD terapie intensiva…

- Prins in mijlocul unui triunghi amoros, un tanar de 24 de ani a fost impușcat de fostul iubit al partenerei sale. S-a intamplat pe o strada, din Baia Mare. Tulburat de gelozie, individul cu șase ani mai mare a tras mai multe focuri de arma in direcția rivalului. Patru gloanțe l-au nimerit, dar a avut…

- Sarbatoarea Castanelor va avea loc in perioada 23 – 25 septembrie, in municipiul Baia Mare, iar Primaria a facut public programul evenimentului, mai exact artiștii ce vor urca pe scena. Ajunsa la cea de-a XXVIII-a ediție Sarbatoarea Castanelor din acest an va aduce in municipiul Baia Mare artiști indragiți…

- Credinciosii greco-catolici sunt invitati de Consiliul Parohial si preotii slujitori ai Parohiei Sfanta Cruce din Baia Mare la praznuirea hramului parohiei in 14 septembrie, de sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci. Sfanta liturghie arhiereasca incepe la ora 17.00. Source

- Preț fluctuant in acest an pentru mieii din fermele romanești. Dupa lunile de vara – cand prețul a fost mai mic – crescatorii de ovine se pregatesc de o toamna in care cotațiile pentru kilogramul de miel in viu ar putea urca pana la 17-18 lei. Dumitru Andreșoi, președintele Asociației de Crescatori…

- Sambata, 17 septembrie, in Baia Mare va avea loc Intalnirea Eparhiala a Tinerilor Catolici – IETC. Copiii și tinerii sunt invitati sa se inscrie pe listele deschise in parohiile de care aparțin, la preoții parohi. Evenimentul se va desfasura la Manastirea Adormirea Maicii Domnului de pe Dealul Crucii.…

- Azi noapte, la ora 01.05, polițiștii din Baia Mare au depistat in trafic, un autoturism condus pe bulevardul București din municipiu, cu viteza excesiva. Acesta a fost inregistrat cu cinemometrul TRUCAM avand viteza de 161 km/h pe un sector de drum cu limita de 50 km/h. Autoturismul nu a oprit la semnalul…