Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe tronsonul Tiraspol-Camenca. Un automobil a fost grav avariat, dupa ce șoferița acestuia a pierdut controlul volanului și s-a izbit puternic intr-un copac. Impactul a avut loc in apropiere de Dubasari, la ora 8:00.

- Accident pe autostrada Tiraspol-Camenca. Un automobil a fost grav avariat, dupa ce șoferița acestuia a pierdut controlul volanului și s-a izbit puternic intr-un copac. Impactul a avut loc in apropiere de Dubasari, la ora 8:00.

- Un accident cumplit a avut loc, sambata seara, in localitatea Simian, din județul Mehedinti. Trei persoane au fost ranite, dupa ce un șofer ar fi condus masina cu viteza si ar fi intrat pe contrasens, lovind un alt autoturism care venea din sensul opus.

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident grav petrecut miercuri dupa-amiaza pe drumul județean dintre localitațile Cristian și Orlat, in județul Sibiu. S-a izbit cu mașina de un autobuz, iar in urma impactului a suferit leziuni incompatibile cu viața, spun polițiștii. Fiatul Punto in care se afla…

- Accident grav in Capitala. Un automobil a derapat de pe traseu si s-a izbit violent intr-un pilon, dupa care a ajuns intr-un copac. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 11:00, pe strada Alecu Russo din sectorul Ciocana.

- Unșofer a intrat cu mașina intr-o biserica și s-a oprit aproape dealtar. Nu a fost insa un accident, pentru ca a lovit repetat ușilecatedralei ca sa ajunga inauntru...la volan. Cand și-a vazutobiectivul indeplinit, s-a dat jos și a inceput sa vocifereze.Intamplarea a avut loc la o biserica din Spania…

- Un autoturism a fost izbit in plin de un tren de marfa in municipiul Dorohoi. Masina a fost tarata zeci de metri pe calea ferata. Cu toate acestea doar o singura persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un accident de circulatie grav a avut loc in dimineata zilei de joi, 26 decembrie, pe raza localitatii argesene Zamfiresti. Fostul ministru Daniel Chitoiu se afla la volanul uneia dintre masinile implicate.