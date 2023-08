Stiri pe aceeasi tema

- ȘANSA… Un echipaj al Ambulanței de la Huși a avut o intervenție de-a dreptul providențiala, in cazul unui șofer ranit intr-un accident deosebit de grav, petrecut pe raza localitații Bohotin, din județul Iași. Salvatorii hușeni veneau de la o cu totul alta solicitare, dar s-au nimerit chiar in acele…

- NEATENȚIE… Pe DE 581, in zona PECO, la intrarea in Barlad dinspre Vaslui, a avut loc un accident care s-a soldat doar cu pagube serioase la autoturismele implicate! Un AUDI, care aparține patronului pensiunii „La Branzoi”, din satul Simila, se indrepta spre stația PECO aflata chiar la intersecția dintre…

- SUPARARE… Localnicii din Oțetoaia au ramas uimiți cand l-au vazut pe Ionel Matei, barbatul de 52 de ani, care duminica seara, tocmai ce spulberase stația de autobuz din sat cu o mașina furata, stand la bar cu berea in mana și povestind cu satisfacție isprava sa de peste zi! Polițiștii l-au dus la Huși…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier grav in judetul Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in Satu Nou din comuna ieseana Schitu Duca…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-comuna-schitu-duca-un-pieton-a-fost-lovit-de-un-autoturism-exclusiv-4740210…

- RISCANT… Un șofer neatent a produs un grav accident de circulație astazi, pe strada „Castroian” din municipiul Huși. Mașina condusa de acesta a acroșat autoturismul condus regulamentar de o șoferița, iar in urma impactului, unul dintre vehicule a ajuns intr-o țeava de gaz. Numai intervenția prompta…

- INCIDENT RUTIER… In aceasta dupa amiaza a avut loc un accident rutier in localitatea Tutova, pe DE 581. O mașina a intrat cu viteza intr-un cap de pod, avand loc distrugerea mașinii in parte din fața. „In mașina se afla o familie: tata 30 ani, mama 31 ani și fetița lor de 8 luni. „Copilul […] Articolul…

- INCIDENT RUTIER… Pe DE 581, intre Barlad și Badeana, a avut loc in urma cu jumatate de ora un accident cu victima. O femeie de circa 25 de ani a ajuns cu mașina in afara carosabilului, unde s-a rasturnat! La fața locului se gasesc pompierii barladeni, o ambulanța EPA și o Ambulanța SAJ Vaslui, de […]…

- IMPACT FATAL… O persoana a decedat in aceasta dimineața dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un grav accident rutier pe raza comunei Rebricea. La sosirea echipajelor ISU Vaslui, in autoturism se aflau doua persoane, incarcerate. Din pacate, una dintre ele prezenta leziuni incompatibile…