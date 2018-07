Stiri pe aceeasi tema

- sSapte persoane, intre care doi copii, au fost ranite, sambata, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme, pe DN 7, in localitatea Vețel, judetul Hunedoara. Circulația rutiera este oprita pe ambele sensuri, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean…

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara, informeaza news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Circulatia rutiera se desfasoara pe un fir, duminica, pe DN 17, in judetul Suceava, dupa ce un microbuz s a rasturnat pe raza comunei Poiana Stampei, transmite Agerpres.ro Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, trei dintre cele zece persoane aflate in microbuz au fost transportate…

- Doua persoane au fost ranite pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, miercuri, dupa ce un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii. Circulatia rutiera este restrictionata la aceasta ora.

- Circulatia rutiera se desfasoara luni seara pe un fir alternativ pe DN 1 Fagaras-Codlea in urma unui accident intre un autocar si un autoturism, trei persoane fiind ranite, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, evenimentul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, in localitatea Draganu Olteni, judetul Arges, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autocar.Potrivit anchetatorilor, cauza producerii a fost neasigurarea la schimbarea directiei…

- Un accident ingrozitor a avut loc, in aceasta dimineața, in zona podului de la intrarea in orașul Beclean. Un microbuz cu pasageri s-a izbit violent de alte 2 autoturisme. In urma coliziunii, 5 persoane au fost ranite, iar circulația a fost blocata.

- Circulatia rutiera este oprita, luni dimineata, pe DN2B Braila - Galati, din cauza unui accident rutier intre un autocar si un autoturism, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei...