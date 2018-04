Stiri pe aceeasi tema

- Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei…

- Alertati telefonic, prin numarul unic de urgenta, salvatorii prahoveni au intervenit la locul unui accident rutier ce a avut loc joi dupa-amiaza, pe drumul national 1. Nu mai putin de trei masini au intrat in coliziune, pe raza statiunii Busteni, iar din cate anunta presa locala, sase persoane au fost…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, accidentul a avut loc la iesirea din localitatea clujeana Poieni, unde un autoturism care circula spre Oradea a patruns pe contrasens si s-a ciocnit cu un TIR, iar in urma impactului autoturismul a fost proiectat intr-o alta masina care circula in…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa.

- Coloana de masini a premierului canadian Justin Trudeau a fost implicata intr-un accident soldat cu trei raniti, inclusiv un politist, vineri seara in Sami Valey, in apropiere de Los Angeles,...

- Coloana de masini a premierului canadian Justin Trudeau a fost implicata intr-un accident soldat cu trei raniti, inclusiv un politist, vineri seara in Sami Valey, in apropiere de Los Angeles, in statul american California (vest), transmite sambata AFP. Seful guvernului canadian se intorcea de la ''Ronald…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si un copil au murit, iar un alt copil si un adult au fost raniti.