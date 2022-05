Accident grav la Dofteana, pe DN12A, soldat cu 7 victime, dintre care 3 copii

Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, intre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier produs, luni, pe drumul national DN 12A, intre localitatile Bogata si Dofteana. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca in accident au fost implicate doua autoturisme. ‘In urma accidentului…

- Sase persoane, intre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier produs, luni, pe drumul national DN 12A, intre localitatile Bogata si Dofteana, informeaza Agerpres . Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca in accident au fost implicate doua autoturisme,…

- "In urma accidentului au rezultat sase victime constiente. O victima a fost descarcerata. La spital au fost transportate toate cele sase victime, trei adulti si trei minori", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.Politistii rutieri efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, jurul orei 06:40, pe DN1C, in afara localitații Bonțida. Conform IPJ Cluj, un conducator auto in varsta de 21 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii a intrat in coliziune cu autoturismul care il preceda, condus din direcția municipiului Gherla, de un barbat…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, jurul orei 06:40, pe DN1C, in afara localitații Bonțida. Conform IPJ Cluj, un conducator auto in varsta de 21 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii a intrat in coliziune cu autoturismul care il preceda, condus din direcția municipiului Gherla, de un barbat…

- O coliziune intre doua masini a avut loc joi, 21 aprilie, pe o strada din Agnita - Sibiu. Intr-una din masini se aflau trei copii cu varste intre 1 si 6 ani, iar in cealalta un minor de 15 ani. Cu totii s-au ales cu grave leziuni, alaturi de adultii pe care-i insoteau.

- Gorj: Accident rutier cu patru victime, intre care și doi copii Patru persoane, intre care și doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier produs sambata seara in comuna gorjeana Balești. Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj, doua autoturisme…

- O coliziune violenta intre doua autoturisme a avut loc luni seara, 4 aprilie, pe o strada din zona de nord a municipiului Ramnicu Valcea, in urma careia trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la fata locului.