Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite si au fost transportate la spital, marti, in urma coliziunii a doua autoturisme pe DN 17, in Pasul Mestecanis. Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate sase persoane, dintre care doua femei, una in varsta de 45 de ani si o alta in varsta de 66 de ani, au fost…

- O femeie și doi minori au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc astazi in orașul Frasin intre o autoutilitara și un autoturism. ISU Suceava a informat ca in accident au fost implicate opt persoane dintre care o femeie și doi minori au fost transportați la spital pentru ingrijiri…

- Accident rutier in localitatea Albina, pe DJ 592, in judetul Timis. La fata locului s au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului 1 Timisoara cu o autospeciala de prima interventie si comanda, o autosepcaila cu modul de descarcerare, o autospeciala pentru transport victime multiple, trei echipaje…

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi pe raza localitații Ilișești und doua mașini s-au ciocnit violent. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate trei persoane din care doua in stare grava au fost transportate la spital. Este vorba de o fata…

- Doua autoturisme s-au ciocnit astazi pe raza localitații Dornești, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Nu au fost persoane incarcerate. Au fost implicate doua persoane conștiente și cooperante, dintre care un barbat in varsta de 23 ani este transportat la spital de echipajul…

- Patru persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui accident produs pe DN 14. Trei mașini s-au ciocnit și una s-a rasturnat, anunța echipele de intervenție, potrivit mediafax.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi dimineața pe raza orasului Frasin. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, sunt implicate trei autoturisme, cu cinci persoane. ”Doua persoane sunt incarcerate. Intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța…

- ”Un echipaj SMURD si unul SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident rutier produs intre localitatile Bogata de Sus si Bogata de Jos. Solicitarea pentru interventia salvatorilor a fost inregistrata in jurul orei 14:40”, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj.Din cele zece persoane…